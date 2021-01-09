В Ровенской области в ДТП погиб водитель легковушки (фото)

8 января около 20:00 в Ровенской области недалеко от Костополя, на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" произошло ДТП: столкнулись грузовой и легковой автомобили марок Renault Premium и Skoda Octavia. Не обошлось без жертв.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

Установлено, что в результате столкновения маршрутки сообщением "Ровно-Костополь-Данчимост" и автомобиля "Volkswagen Golf" погиб водитель легковушки. Также травмы получил пассажир маршрутки, который доставлен в больницу.

Правоохранителями было установлено, что 23-летний житель села Данчимост, водитель автомобиля "Volkswagen Golf", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом "Mercedes-Benz" под управлением 41-летнего жителя Костополя.

При этом, в маршрутном автобусе в момент столкновения находились шесть пассажиров - двое из них были доставлены в больницу с ссадинами и ушибами. Впрочем, после оказания медицинской помощи отпущены. Водитель "Volkswagen" был в салоне автомобиля сам.

Стоит напомнить, что 8 января в столице произошло ДТП: утром на пустой дороге столкнулись две легковушки. Без пострадавших не обошлось.