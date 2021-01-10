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Больные люди, больное общество: "европейская" парковка в Полтаве раздосадовала украинцев (фото)

Больные люди, больное общество: "европейская" парковка в Полтаве раздосадовала украинцев (фото)
01:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Полтаве на парковочных местах для людей с инвалидностью появились надписи, которые должны мотивировать граждан проявлять сознательность и оставлять свои машины в других местах. 

Однако реализация затеи вызвала противоречивую реакцию в обществе. 

"Как вам парковка для инвалидов в Полтаве? Как по мне, очень по "европейски", - пишут в сети. 

Мнения комментаторов разделились, одни начали утверждать, что подобные надписи являются дискриминацией людей с инвалидностью, другие отметили, что другим способом к части украинцев достучаться невозможно. 

Также некоторые пользователи сделали замечание, что в Европе тоже используют подобный подход. 

"Есть небольшая разница с цивилизацией. Европа, Италия: "Хочешь мое место? Возьми мою инвалидность!", - пишут комментаторы.

"Правда ли бы ты хотел быть на моем месте?"

В комментариях также отписалась автор идеи. 

Как сообщалось ранее, в Одессе из маршрутки высадили мужчину с инсультом. Позже он скончался в больнице.

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Полтава, Парковки.

Автор:

Телеграф
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