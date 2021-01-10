Больные люди, больное общество: "европейская" парковка в Полтаве раздосадовала украинцев (фото)

В Полтаве на парковочных местах для людей с инвалидностью появились надписи, которые должны мотивировать граждан проявлять сознательность и оставлять свои машины в других местах.

Однако реализация затеи вызвала противоречивую реакцию в обществе.

"Как вам парковка для инвалидов в Полтаве? Как по мне, очень по "европейски", - пишут в сети.

Мнения комментаторов разделились, одни начали утверждать, что подобные надписи являются дискриминацией людей с инвалидностью, другие отметили, что другим способом к части украинцев достучаться невозможно.

Также некоторые пользователи сделали замечание, что в Европе тоже используют подобный подход.

"Есть небольшая разница с цивилизацией. Европа, Италия: "Хочешь мое место? Возьми мою инвалидность!", - пишут комментаторы.

"Правда ли бы ты хотел быть на моем месте?"

В комментариях также отписалась автор идеи.

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