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Поток шизофренических фейков: оккупанты Донбасса снова отличились в Луганской области

Поток шизофренических фейков: оккупанты Донбасса снова отличились в Луганской области
Обновлено 08:55 Сегодня Телеграф

Боевики группировки ЛНР через подконтрольные СМИ продолжают заявлять  о якобы усилении позиций ВСУ и подготовке диверсий на объектах инфраструктуры Донбасса, хотя сами буквально в субботу, 9 января обстреляли на Донбассе бригаду ремонтников, приехавших устранять порыв на водоводе  "Горловка-Торецк".

Об этом можно судить по ленте новостей подконтрольным боевикам СМИ.

Как видим, боевики не стесняются плодить фейки о якобы провокациях ВСУ, причем судя по наполненности новостной ленты ничего больше на оккупированной части Донбасса не происходит.

Боевики фейки

В тоже время, по данным пресс-центра Операции объединенных сил, обвиняя украинских военных в провокациях, боевики сами устраивают их, обстреливая позиции  ВСУ.

"Российско-оккупационные войска дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сообщают военные, отмечая, что за сутки, 9 января, боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

В сети не смогли не прокомментировать ухищрения боевиков в попытках отбелить свои собственные провокации на Донбассе.

"Только поток шизофренических фейков про ВСУ от "народной милиции". Интересно, кому-то это вообще нужно. Кто-то это читает? Какое-то коллективное помешательство", - прокомментировал ситуацию с фейками оккупантов блогер и журналист Денис Казанский.

"Двухминутка ненависти", "Эта ежедневная порция лайна уже давно у них", "Вам нужны новости? Вот вам эти новости. Никак не иначе", - поддержали блогера пользователи в комментариях.

Боевики провокации

Как сообщал "Телеграф", ранее боевики "ЛНР" понесли нелепые потери на Донбассе: один из боевиков в пьяном состоянии застрелил второго.

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ЛНР, Война на Донбассе, Фейки.

Автор:

Телеграф
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