Поток шизофренических фейков: оккупанты Донбасса снова отличились в Луганской области

Боевики группировки ЛНР через подконтрольные СМИ продолжают заявлять о якобы усилении позиций ВСУ и подготовке диверсий на объектах инфраструктуры Донбасса, хотя сами буквально в субботу, 9 января обстреляли на Донбассе бригаду ремонтников, приехавших устранять порыв на водоводе "Горловка-Торецк".

Об этом можно судить по ленте новостей подконтрольным боевикам СМИ.

Как видим, боевики не стесняются плодить фейки о якобы провокациях ВСУ, причем судя по наполненности новостной ленты ничего больше на оккупированной части Донбасса не происходит.

В тоже время, по данным пресс-центра Операции объединенных сил, обвиняя украинских военных в провокациях, боевики сами устраивают их, обстреливая позиции ВСУ.

"Российско-оккупационные войска дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сообщают военные, отмечая, что за сутки, 9 января, боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

В сети не смогли не прокомментировать ухищрения боевиков в попытках отбелить свои собственные провокации на Донбассе.

"Только поток шизофренических фейков про ВСУ от "народной милиции". Интересно, кому-то это вообще нужно. Кто-то это читает? Какое-то коллективное помешательство", - прокомментировал ситуацию с фейками оккупантов блогер и журналист Денис Казанский.

Так выглядят теперь луганские новости. О событиях в городе/области - ничего. Только поток шизофренических фейков про ВСУ от "народной милиции".



Интересно, кому-то это вообще нужно. Кто-то это читает?



Какое-то коллективное помешательство, пиздец pic.twitter.com/2yzx7Un9rb — Денис Казанський (@den_kazansky) January 9, 2021

"Двухминутка ненависти", "Эта ежедневная порция лайна уже давно у них", "Вам нужны новости? Вот вам эти новости. Никак не иначе", - поддержали блогера пользователи в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее боевики "ЛНР" понесли нелепые потери на Донбассе: один из боевиков в пьяном состоянии застрелил второго.