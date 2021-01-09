Боевики "ЛНР" понесли нелепые потери на Донбассе

В ОРЛО, во время празднований Рождества, один из боевиков т.н. "Народной милиции ЛНР" во время распития алкоголя застрелил своего "сослуживца" Вадима Кудрявцева.

Информацию об этом обнародовал военный блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан в Телеграм.

Отмечается, что происшествие произошло в Славяносербске.

Эту информацию подтвердили на сайте Миротворец. Там в профиле Кудрявцева появилась отметка "ликвидирован".

Помимо того, Штефан также обнародовал информацию, в которой утверждается, что в поселке Приветное произошел конфликт между одним из боевиков с российским офицером, вследствие которого военнослужащий РФ ранил "милиционера".

Как сообщалось ранее, 6 января в доме т.н. "начальника народной милиции ЛНР" Яна Лещенко прогремел взрыв.

Впрочем, позже стало известно, что ранения не критические и его жизни ничего не угрожает.