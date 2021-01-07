С паспортом РФ и песней для "Ополченочки": что известно про боевика, подорвавшегося в Луганске

Жизни начальника управления "народной милиции ЛНР" Яну Лещенко, который пострадал во время взрыва на окраине Луганска в среду, 6 января, ничего не угрожает.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер и украинский военный Анатолий Штирлиц.

"Версия о покушении не рассматривается. Жизни пострадавшего ничего не угрожает", - написал он, отметив, ссылаясь на местные СМИ и уточнил, что состояние оккупанта не критическое.

"Телеграф" собрал все, что известно о Лещенко на данный момент.

Оказывается, у Лещенко имеется российское гражданство.

С радостью воспринял новость о том, что боевики взяли в окружение украинских военных, устроив Дебальцевский котел.

Негативно отзывался про НАТО и страны, входящие в этот союз и выступал за присоединение Донбасса к РФ.

Кроме того, он написал несколько песен - в частности, для скандального фильма "Ополченочка" и военных маршей с участием детей, которые проводились на территории оккупированной Луганской области.

Как сообщал "Телеграф", в Украине ответили, поможет ли Байден вернуть Донбасс.