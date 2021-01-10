Железнодорожники оккупированного Донбасса хотят обратно в Украину: опрос насмешил сеть

1 декабря был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что большая часть работников железной дороги в оккупированном Донбассе хочет вернуться на Украину.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса на странице Донецкой ЖД в ВК.

Согласно данным опроса 57 процентов опрашиваемых хотят вернуться под юрисдикцию Украины, а 42 процента респондентов нет.

Такие результаты не остались без внимания среди пользователей сети.

Многие люди высказались по данному поводу.

Украинский журналист Денис Казанский также высказался по результатам данного опроса.

Опрос в ДНРовской группе pic.twitter.com/v0OhdwZ8Bg — Денис Казанський (@den_kazansky) January 9, 2021

В свою очередь пользователи сети также прокомментировали соцопрос.

Стоит напомнить, что ранее боевики группировки ЛНР через подконтрольные СМИ продолжают заявлять о якобы усилении позиций ВСУ и подготовке диверсий на объектах инфраструктуры Донбасса, хотя сами буквально в субботу, 9 января обстреляли на Донбассе бригаду ремонтников, приехавших устранять порыв на водоводе "Горловка-Торецк".