В самом центре Киева нашли "питерский" дворик (фото)

В сеть утекли фото "богом забытых" трущоб Киева, которые назвали "Питерским двориком".

Об этом сообщил основатель Фейсбук-группы Киевские истории Олег Коваль.

По его словам, такое название не выбрано случайно, если обратить внимание на небольшую деталь в самом центре "Питерского" двора, то можно заметить стену, укрепляющую склон между постройками, посвящена памяти известного питерского рок-музыканта Виктора Цоя.

"Находясь в этом месте, создается впечатление, что завернув еще за пару подворотен, ты окажешься в котельной на Камчатке, в той, в которой работал кочегаром Виктор, и где собирались тусовки неформальной молодежи конца 70-х, начала 80- х годов. Все, что есть там, придает таинственность и загадочность этому месту, порталом в который служит небольшая калитка со стороны правительственного квартала нашего города", - отметил Коваль.

Фото самого "Питерского дворика":

Стоит напомнить, что ранее в сети появились фото заброшенного стадиона в Киеве, расположенногона улице Шепелева, 5.