Под Черкассами мужчина убил четырехмесячного сына из-за «неприязни» к нему

В Черкасской области произошла чудовищная трагедия – там отец убил собственного четырехмесячного сына просто потому, что ребенок был ему неприятен.

Об инциденте сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Информация о семейной трагедии поступила в полицию в субботу, 9 января. Около девяти утра сотрудники Уманского районного управления полиции прибыли на вызов в один из частных домов села Летичовка.

На месте был обнаружен мертвый ребенок четырех месяцев со следами тяжких телесных повреждений. Выяснилось, что серьезные травмы малышу нанес собственный отец. 28-летний мужчина не стал скрывать правды от правоохранителей или прятаться –признал свою вину и назвал мотив убийства: оказывается, ребенок был ему неприятен.

Кроме того, выяснилось, что отец уже не в первый раз поднимает руку на ребенка. В результате, горе-отца задержали, в данный момент решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

По факту избиения и убийства ребенка было возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины, теперь «любящему» папе грозит срок от десяти лет до пожизненного.

Ранее «Телеграф» сообщал, что в российском городе Чернушка 59-летняя бабушка убила свою новорожденную внучку. Ребенок родился в домашних условиях, после чего женщина убила его и вынесла на помойку.