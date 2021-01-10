В жестком столкновении пяти авто в Киеве пострадал ребенок: фото и видео

В воскресенье, 10 января в Киеве, недалеко от перекрестка улиц Никольской и Слободской произошло ДТП между автомобилями Тойота Камри и Мазда, в результате чего пострадал ребенок и мужчина.

Об этом сообщили в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Согласно заявленной информации, водитель Тойоты, иностранец, выезжая со двора повернул сразу через двойную сплошную в 100 м от разворота у церкви. В результате чего произошло столкновение с автомобилем Мазда, который был задет и опрокинут. Также были задеты три припаркованных автомобиля.

В ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Мазда. Предположительно отец и сын были госпитализированы.

На данный момент на месте работает полиция и выехала оперативная группа.

Видео с места инцидента:

Фото с места происшествия:

Стоит напомнить, что в этот же день в результате аварии с участием KIA и грузовика в селе Гоголев под Киевом, пострадал 75-летний водитель легкового авто.