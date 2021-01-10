"Побоище" KIA и грузовика на трассе под Киевом: появились данные о пострадавших и фото с места

В результате аварии с участием KIA и грузовика в селе Гоголев под Киевом, которая произошла в воскресенье, 10 января, пострадал 75-летний водитель легкового авто.

Об этом сообщает "Трибуна Бровары".

Так, водитель легкового автомобиля двигался из центра села и на развилке выехал на главную трассу, проигнорировав знак с необходимостью уступить дорогу.

В этот момент по главной дороге со стороны Броваров, по Прилуцкой трассе, ехал грузовик, перед которым и пытался "проскочить" водитель легковушки. Водитель грузовика не успел затормозить. Избежать столкновения не далось. Водитель грузовика не пострадал.

Как сообщили в Броварской больницы, куда доставили с травмами пожилого водителя KIA, у пострадавшего - перелом шейного отдела позвоночника.

Как сообщал "Телеграф", ранее 8 января в столице произошло ДТП: утром на пустой дороге столкнулись две легковушки. Без пострадавших не обошлось.