Разнесло "всмятку": под Киевом произошло серьезное ДТП с грузовиком (видео)

Под Киевом в воскресенье, 10 января, произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль был разбит в металлолом.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-сообществе "Киев оперативный".

Авария произошла в селе Гоголев, что в Броварском районе. Так, водитель KIA не пропустил грузовик и совершил поворот прямо перед ним.

"К сожалению, водитель грузовика не был готов к такому маневру, а потому не успел затормозить. Сейчас врачи осматривают участников аварии", - сообщают авторы.

На видео, опубликованном в Telegram-сообществе видно, что удар был настолько сильным, что KIA снесло всю переднюю часть и серьезно смяло.

Как сообщал "Телеграф", ранее 8 января в столице произошло ДТП: утром на пустой дороге столкнулись две легковушки. Без пострадавших не обошлось.

Также 7 января на автодороге "Каменец-Подольский – Белогорье" в аварии разбились супруги, а их маленький ребенок чудом остался жив.