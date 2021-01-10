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Разнесло "всмятку": под Киевом произошло серьезное ДТП с грузовиком (видео)

Разнесло "всмятку": под Киевом произошло серьезное ДТП с грузовиком (видео)
13:41 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Под Киевом в воскресенье, 10 января,  произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль был разбит в металлолом.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-сообществе "Киев оперативный".

Авария произошла в селе Гоголев, что в Броварском районе.  Так, водитель KIA не пропустил грузовик и совершил поворот прямо перед ним.

"К сожалению, водитель грузовика не был готов к такому маневру, а потому не успел затормозить. Сейчас врачи осматривают участников аварии", - сообщают авторы.

На видео, опубликованном в Telegram-сообществе видно, что удар был настолько сильным, что KIA снесло всю переднюю часть и серьезно смяло.

Как сообщал "Телеграф", ранее 8 января в столице произошло ДТП: утром на пустой дороге столкнулись две легковушки. Без пострадавших не обошлось.

Также 7 января на автодороге "Каменец-Подольский – Белогорье" в аварии разбились супруги, а их маленький ребенок чудом остался жив.

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Все по теме:

ДТП, Киевская область, Грузовики, Видео, Kia.

Автор:

Телеграф
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