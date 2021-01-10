Люди лежат прямо в корридорах: видео из харьковской больницы всколыхнуло сеть

В сети появилось видео того, как в одной из Харьковских "неотложек" люди лежат прямо в коридорах.

Соответствующие кадры обнародованы в Телеграм-канале ТРУХА.

Как утверждается, видео было снято в Городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи № 4.

"Это четвертая неотложка, вот лежит один человек, а там дальше второй. И вот всем абсолютно на***ть. Это же человек лежит, это не животное", - говорит мужчина, снимающий видео.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

В комментариях к записи люди поделились соображениями, что на видео показаны люди без определенного места жительства или перебравшие с алкоголем.

Другие начали утверждать, что там ко всем пациентам подобное отношение.

Ну а третьи посоветовали автору ролика позаботиться об этих людях самостоятельно.

Как сообщалось ранее, в одесской больнице умер мужчина, которого до этого с инсультом высадили из маршрутки.