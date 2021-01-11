В Киеве мужчина провалился в бункер с отходами: в сеть попало фото

В воскресенье, 10 января, в Киеве, на улице Коллекторной 44 произошло ЧП: прохожий мужчина провалился в бункер с отходами.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киев сейчас. Там также поделились фото с места событий.

Согласно предоставленным данным, к месту вызова было направлено дежурное отделение 24 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины.

Спасатели с помощью веревки и лестницы подняли пострадавшего.

Пока, нет информации о том, как пострадавший угодил в бункер с бытовыми отходами.

При этом мужчина все время был в сознании, после спасения он был госпитализирован.

Стоит напомнить, что ранее, в среду, 6 января, в одной из многоэтажек Киева произошла жуткая трагедия – мать выбросила из окна восьмого этажа трехлетнего ребенка.