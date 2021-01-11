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Куда звонить, когда убивает полиция? В сети ответили на "оригинальные" билборды патрульных

Куда звонить, когда убивает полиция? В сети ответили на "оригинальные" билборды патрульных
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Патрульная полиция установила по Киеву ряд билбордов, на которых водителям напомнили о элементарных правилах поведения на дороге. 

Фотографиями поделилась "Газета Дарницькі Вісті" в Фейсбук. 

"По Киеву начали появляться билборды-предупреждения нарушителям ПДД. На них есть логотип патрульной полиции", - говорится в сообщении. 

На билбордах размещены надписи вроде: "Алина, просто так не сигналят", "Петя, не обгоняй с правой стороны", "Юля, перестраиваешься - включай поворотник", "Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание". 

Впрочем, пользователи сети креатив не оценили.

Тем временем, в сети появились и другие отредактированные варианты. 

Как сообщалось ранее, во второй половине 2020 года украинские водители оплатили штрафов на 184 миллиона гривен. При этом, большая часть из них смогла это сделать с 50% "скидкой". 

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Киев, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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