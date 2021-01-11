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Украинцы оплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушения ПДД под камерами, больше половины - со "скидкой" 50%

Украинцы оплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушения ПДД под камерами, больше половины - со "скидкой" 50%
10:26 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

После введения фотофиксации нарушения ПДД в Украине миллионы украинских водителей заплатили штрафов на около 200 миллионов гривен. При этом, большая часть из них оплатили штрафы со "скидкой" 50%.

Такую информацию "Телеграфу" предоставили в главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.

Так, согласно предоставленной информации, по состоянию на 28.12.2020, размер административных штрафов, зафиксированных в автоматическом режиме составил 184 098 236 гривен (около 184 миллионов гривен).

В то же время, на 22 декабря в государственном Реестре административных правонарушений в сфере безопастности дорожного движения зафиксировано 1 190 639 постановлений об административном взыскании за правонарушения в ПДД.

При этом, количество штрафов, выплаченых со скидкой 50% составляет 844 570, что составляет более 70 процентов от общего числа. 

Отметим, что если водители оплачивают штраф в течении 10 суток с момента его выписки, то они платят по скидке только половину всей суммы.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" скольких нарушителей поймали камеры автофиксации за полгода в Украине.

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Все по теме:

Украина, Штраф, Автомобиль, Водитель, ПДД.

Автор:

Телеграф
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