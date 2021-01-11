"Как попрыгунчик": в Виннице на детской площадке взорвалось неизвестное устройство

В Виннице на территории детского сада №7 на Бульваре Свободы произошел взрыв.

Об этом сообщает Вінниця.info.

После осмотра площадки полицейскими, было установлено, что незначительные ожоги получил один ребенок. Госпитализировать его не пришлось.

Что именно взорвалось на детской площадке пока не известно, однако воспитатели уверяют, что это была не петарда. По их словам, устройство напоминало мячик-"попрыгунчик".

Воспитатели считают, что устройство было найдено детьми среди игрушек, дети его не поджигали, а детонация произошла, предположительно, от удара

Дети остались целыми, взрывом у них лишь повредило одежду. Правоохранители взяли ее на экспертизу, чтобы установить, какое именно вещество взорвалось.

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