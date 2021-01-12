Пошел на таран: неадекватный водитель пытался прорваться через админграницу с Крымом (видео)

11 января пограничники Херсонского отряда задержали жителя Запорожья, который пытался прорваться через админграницу с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что происшествие произошло на КПВВ "Чонгар". 29-летний мужчина отказался проходить необходимые меры осмотра, а затем, закрывшись в машине, и вовсе пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств (болард).

Когда его попытки не увенчались успехом, сотрудникам ГПСУ удалось задержать водителя и передать его полиции.

В сообщении говорится, что при задержании он вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал пограничникам.

На мужчину составлен админпротокол, дальнейшую правовую оценку его поступка уже дадут полицейские.

Как сообщалось ранее, во Львове мужчина до смерти избил свою жену на глазах у троих детей.