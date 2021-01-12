Пошел на таран: неадекватный водитель пытался прорваться через админграницу с Крымом (видео)

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Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

11 января пограничники Херсонского отряда задержали жителя Запорожья, который пытался прорваться через админграницу с оккупированным Крымом. 

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

 Отмечается, что происшествие произошло на КПВВ "Чонгар". 29-летний мужчина отказался проходить необходимые меры осмотра, а затем, закрывшись в машине, и вовсе пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств (болард). 

Когда его попытки не увенчались успехом, сотрудникам ГПСУ удалось задержать водителя и передать его полиции. 

В сообщении говорится, что при задержании он вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал пограничникам. 

На мужчину составлен админпротокол, дальнейшую правовую оценку его поступка уже дадут полицейские. 

Как сообщалось ранее, во Львове мужчина до смерти избил свою жену на глазах у троих детей.

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Все по теме:

Крым, Херсонская область, ГПСУ.

Автор:

Телеграф
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