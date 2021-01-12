В Полтаве переполох из-за стрельбы: все выезды из города перекрыты

В Полтаве на улице Нижнемлинской около 12:00 случилась перестрелка между двумя мужчинами

Об этом сообщает "Полтавщина".

Отмечается, что такую информацию сообщили полицейским прохожие.

В ходе стрельбы один из участников, 36-летний мужчина, получил ранение и обратился за помощью к медикам, после чего был госпитализирован.

По состоянию на 13:00 все выезды из города были перекрыты. Правоохранители пытаются установить всех причастных к происшествию лиц.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Телеграм-канал Poltava_thieves_Romance отмечает, что стрельба произошла возле шиномонтажной станции на перекрестке Нижнемлинской и Леваневского. А также напомнил, что в 2012 году эту же станцию пытались поджечь, а ее владельца обстреляли, когда тот пытался остановить злоумышленников.

Напомним, неадекватный водитель пытался прорваться на автомобиле через админчерту с Крымом.