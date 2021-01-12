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Под Днепром автомобиль вылетел на обочину и сбил маму с ребенком (видео)

Под Днепром автомобиль вылетел на обочину и сбил маму с ребенком (видео)
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Новомосковске Днепропетровской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Вследствие столкновения один из них вылетел на тротуар, где сбил женщину с двухлетней дочерью. Девочка вследствие удара погибла. 

Об этом сообщают Телеграм-каналы "Опасная Украина" и "Х***ый Днепр". 

"Очевидцы сообщают, что мама с ребенком ждали зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Внезапно легковой автомобиль вылетел на обочину, и они оказались под колесами", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что женщина не стала ждать скорую, а решила отвезти девочку попуткой, однако по пути ребенок умер. 

Подробности происшествия выясняются. 

Как сообщалось ранее, в Полтаве произошла перестрелка, вследствие которого ранения получил один мужчина. Из-за этого пришлось перекрывать выезды из города.

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Все по теме:

ДТП, Днепропетровская область, Новомосковск.

Автор:

Телеграф
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