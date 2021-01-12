Под Днепром автомобиль вылетел на обочину и сбил маму с ребенком (видео)

В Новомосковске Днепропетровской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Вследствие столкновения один из них вылетел на тротуар, где сбил женщину с двухлетней дочерью. Девочка вследствие удара погибла.

Об этом сообщают Телеграм-каналы "Опасная Украина" и "Х***ый Днепр".

"Очевидцы сообщают, что мама с ребенком ждали зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Внезапно легковой автомобиль вылетел на обочину, и они оказались под колесами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина не стала ждать скорую, а решила отвезти девочку попуткой, однако по пути ребенок умер.

Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, в Полтаве произошла перестрелка, вследствие которого ранения получил один мужчина. Из-за этого пришлось перекрывать выезды из города.