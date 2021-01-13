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Среда, 13.01.2021
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На дорогах сегодня не скучно: появилось жуткое видео с дорог Одессы

На дорогах сегодня не скучно: появилось жуткое видео с дорог Одессы
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф Фото: Думская

Сегодня, 13 января, Одессу заметает снегом. В связи с ухудшением погодных условий на дорогах образовался гололед. 

На дорогах сохраняется проезжаемость, работает снегоуборочная техника и коммунальные службы. Но автомобили все равно заносит, особенно трудно тем водителям, кто не успел сменить летнюю резину.

Один из одесских пабликов в своем Телеграмм-канале опубликовал видео, на котором видно, как автомобиль протаранил набережное заграждение и чудом затормозил, не доехав 10 м до воды.

Кроме того, сообщается, что предприниматели Одессы устроили бунт против карантина и вышли на автопробег и забастовку перед областной администрацией. Погода не способствует такому мероприятию, так как из-за большого количества автомобилей и мокрого снега на дорогах образовались пробки.

Как сообщал "Телеграф", 13 января мокрый снег ожидается преимущественно на востоке страны, в то время как на остальной территории выпадет обычный снег.

Ночью температура воздуха снизится в центре до -6 градусов, на востоке до -8 градусов мороза.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий. Температура существенно снизится, а в большинстве областей страны пройдут снегопады. Пик сильных морозов ожидается с 16 по 19 января.

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Все по теме:

Одесса, Погода, Снег.

Автор:

Телеграф
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