На дорогах сегодня не скучно: появилось жуткое видео с дорог Одессы

Сегодня, 13 января, Одессу заметает снегом. В связи с ухудшением погодных условий на дорогах образовался гололед.

На дорогах сохраняется проезжаемость, работает снегоуборочная техника и коммунальные службы. Но автомобили все равно заносит, особенно трудно тем водителям, кто не успел сменить летнюю резину.

Один из одесских пабликов в своем Телеграмм-канале опубликовал видео, на котором видно, как автомобиль протаранил набережное заграждение и чудом затормозил, не доехав 10 м до воды.

Кроме того, сообщается, что предприниматели Одессы устроили бунт против карантина и вышли на автопробег и забастовку перед областной администрацией. Погода не способствует такому мероприятию, так как из-за большого количества автомобилей и мокрого снега на дорогах образовались пробки.

Как сообщал "Телеграф", 13 января мокрый снег ожидается преимущественно на востоке страны, в то время как на остальной территории выпадет обычный снег.

Ночью температура воздуха снизится в центре до -6 градусов, на востоке до -8 градусов мороза.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий. Температура существенно снизится, а в большинстве областей страны пройдут снегопады. Пик сильных морозов ожидается с 16 по 19 января.