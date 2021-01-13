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Украину накрыло снегом: какой будет погода 13 января

Украину накрыло снегом: какой будет погода 13 января
Обновлено 07:30 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В среду, 13 января по всей территории Украины испортится погода, поскольку циклон принесет осадки в виде снега и мокрого снега.

Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Так, согласно прогнозу, 13 января мокрый снег ожидается преимущественно на востоке страны, в то время как на остальной территории выпадет обычный снег.

Воздух ночью будет на уровне на севере и в центре -3 -5 градусов, на юге и западе -1 -3 градусов и -4 -6 градусов - на востоке страны.

При этом, днем стоит ожидать более "теплой" погоды. Темперратура воздуха в северных и центральных областях будет на уровне -1 -3 градусов и 0 -2 градуса - на юге Украины, а тем временем в западных и восточных областях столбик термометра будет держаться на отметке -1 +1 градус.

В Киеве 13 января ожидается облачная погода, котрая продержится до самого вечера. Осадков в столице не прогнозируют.

Температура ночью будет -2 -3 градуса, днем на уровне -2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 13 января

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко овучила прогноз погоды до 25 января, и рассказала, когда ждать самых сильных морозов.

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Все по теме:

Украина, Погода, Снег, Мороз, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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