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На горнолыжных курортах становится опасно: синоптики предупредили отдыхающих в Карпатах

На горнолыжных курортах становится опасно: синоптики предупредили отдыхающих в Карпатах
13:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В связи с ухудшением погодных условий и возникновением снегопадов и метелей в Украине синоптики предупредили отдыхающих о снеголавинной опасности на горнолыжных курортах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно предоставленной информации 13 и 14 января в Карпатах уровень опасности схождения лавин будет на среднем уровне. Таким образом непогода ожидается в Закарпатской, а также Ивано-Франковской областях.

13 января в течение всего дня в Карпатах сохранится облачная погода. Утренний сильный снег во второй половине дня должен ослабнуть, однако к вечеру может усилиться.

В четверг 14 января, в Карпатах весь день будет держаться облачная погода. Ночной мелкий снег утром усилится. Во второй половине дня он начнет стихать и ближе к вечеру закончится.

В то же время температура воздуха будет держаться на отметке в -1 +1 градус, а ночью -1 -3 градусов. 

Стоит напомнить, что ранее украинский синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине до 25 января и рассказала, когда ожидать сильных морозов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Погода, Карпаты, Снег, Лавина.
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