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Украинские защитники показали, как уничтожат танки России и боевиков на Донбассе (фото, видео)

Украинские защитники показали, как уничтожат танки России и боевиков на Донбассе (фото, видео)
05:27 Сегодня Телеграф Фото: ООС

Украинские военные ООС показали, как будут уничтожать военную технику боевиков на Донбассе.

Об этом сообщили в Фейсбуке Операции объединенных сил. Там также поделились видео с тренировки военных.

Согласно предоставленной информации военные отдельной мотопехотной бригады отработали свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и БМП на одном из самых танкоопасных направлений.

Во время тренировки личный состав подразделения был поднят по тревоге, а после получения боевого приказа командира, расчеты на штатной технике с вооружением отправились в заданный район, развернулись и уничтожили условного противника.

"Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения", - отметили в ООС.

Фото военных ООС во время тренировок:

ВС ООС

техника ВСУ

тренировки военных ООС

военные ВСУ

тренировка военных ВСУ

Стоит напомнить, что ранее в Украине вспомнили про обвал диспетчерской башни Донецкого аэропорта 13 января 2015 года и обстрелы из градов украинского пункта пропуска вблизи Волновахи. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Донбасс, ВСУ, ООС.
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