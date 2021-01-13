"Они выдержали, не выдержал бетон": украинцам показали на видео бои за ДАП ровно шесть лет назад

В Украине вспомнили про обвал диспетчерской башни Донецкого аэропорта 13 января 2015 года и обстрелы из градов украинского пункта пропуска вблизи Волновахи. В результате обстрела погибли 12 человек, 18 были ранены.

Соответствующие видео опубликованы в Twitter.

"13 января 2015 года после нескольких месяцев обстрелов, была разрушена диспетчерская башня, над которой солдаты подняли украинский флаг. Они выдержали! Не выдержал бетон! Киборги!" – говорится в подписи к видео, на котором видно, как украинские военные устанавливают флаг Украины.

ВОНИ ВИТРИМАЛИ!!!

НЕ ВИТРИМАВ БЕТОН!!!

КІБОРГИ!!!

В цей день, 13 січня 2015 року у наслідок обстрілу російськими окупантами з різних видів зброї обвалилася диспетчерська вежа ДАП! pic.twitter.com/LurGL920PS — ОЛЕКСАНДР КОЛИМ (@Oleksandr_Kolym) January 13, 2021

Кроме того, в этот же день в 2015 году боевики обстреляли украинский пункт пропуска на дороге вблизи города Волноваха. Во время обстрела пункта пропуска был обстрелян рейсовый автобус "Златоустовка - Донецк", пассажиры которого проходили там паспортный контроль. В результате обстрела погибли 12 человек, еще 18 получили ранения.

Российские войска “градом” обстреливают территорию Украины!Мы все помним! https://t.co/KIQMDncxxn — ZloiDnipro2 (@ZDnipro2) January 13, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее имя бойца, погибшего во время обстрела вблизи поселка Пески на Донбассе. Им оказался 37-летний старший солдат ВСУ Олег Андриенко.

Также 29 декабря на Донбассе, в зоне проведения ООС погиб украинский военный Вадим Ефременюк, который также был родом из Винницкой области.