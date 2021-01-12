Названо имя бойца, убитого при обстреле возле Песок: дома его не дождались жена и маленький сын

В сети назвали имя бойца, погибшего во время обстрела вблизи поселка Пески на Донбассе. Им оказался 37-летний старший солдат ВСУ Олег Андриенко.

Об этом сообщили в Фейсбуке 56 Отдельной мотопехотной мариупольской бригады.

По предостваленной информации, 11 января в районе Операции объединенных сил во время выполнения боевого задания старший солдат Андриенко Олег получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью.

"Командование 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье погибшего героя и разделяет неописуемую боль тяжелой утраты", - сообщили в Фейсбуке мотопехотной бригады.

В то же время, у военнослужащего остался сын Тимур, которому еще нет года, жена Марина и мать.

"Светлая память Олега Андриенко останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал", - так высказались о смерти мужчины его сослуживцы.

Стоит напомнить, что ранее, 29 декабря на Донбассе, в зоне проведения ООС погиб украинский военный Вадим Єфременюк.