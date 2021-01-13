Смеялся над утонувшим: в сеть попало скандальное видео с мэром Ивано-Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив, который ранее попал в скандал с заявлением о нарушающих карантин ромах, рассмеялся во время доклада по поисковой операции на городском озере, где 9 января утонул мужчина.

Соответствующее видео, где слышен громкий смех градоначальника опубликовано в Facebook-сообществе "Рагу.лі".

На кадрах видно, как Марцынкива начинает пробивать неудержимый хохот на словах одного из участников еженедельного совещания в горсовете о том, что искать мужчину не нужно, а после градоначальник смеясь отмечает, что мужчина якобы "всплывет сам".

"Не місце і не випадок для таких тупих жартів((( Які цинічні люди керують країною, зрозуміло чого від них можна чекати", "Ці люди сидять у кабінетах. А розуму немають. Дурний сміх", "Після фрази "вспливе сам" сміявся тільки він, решта о**гіли", - комментируют кадры в сети.

Отметим, по данным ГСЧС , в Ивано-Франковске пятые сутки ищут мужчину, который начал тонуть на местном озере 9 января. Сразу же спасатели на лодке обследовали озеро в месте, где очевидцы видели потерпевшего, и провели обследование водоема с помощью багров. По состоянию на 21:30 9 января поисковые работы были приостановлены. Поиски продолжили и в следующие дни. По данным на вторник, 12 января, мужчину так и не нашли.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Черкассами рыбаки погибли, но спасли ребенка.