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Готовят "Грады" на фоне "тишины": появились данные о новой подлости боевиков на Донбассе

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19:35 Сегодня Телеграф

ОБСЕ зафиксировали "Грады" в Амвросиевском районе, оккупированном боевиками и это при том, что по данным на вечер, 13 января, на Донбассе соблюдался режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, 6 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 3 единицы 122 мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" на полигоне у Покровки (Амвросиевский район).

Буквально через два дня,  8 января, также ОБСЕ зафиксировали 5 единиц 122 мм самоходно-артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 1 единицу 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" на полигоне у Шимшиновки (Лутугинский район Луганской области), также оккупированной боевиками.

"Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода", - говорится в сообщении.

И это при том, что по данным на вечер среды, 13 января, не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.

"Во всех районах ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - уточнили в штабе.

Как сообщал "Телеграф", в Украине вспомнили про обвал диспетчерской башни Донецкого аэропорта 13 января 2015 года и обстрелы из градов украинского пункта пропуска вблизи Волновахи.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Боевики, Донбасс, ВСУ, Грады, Война на Донбассе.
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