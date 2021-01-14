Скачать
Четверг, 14.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Лишить трона корону: когда Украина получит вакцину от COVID-19
Лишить трона корону: когда Украина получит вакцину от COVID-19
Можно ли подцепить коронавирус и грипп одновременно? Вирусолог дала ответ
Можно ли подцепить коронавирус и грипп одновременно? Вирусолог дала ответ
Нам продолжают врать? В Украине указали на проблему с коронавирусной статистикой
Нам продолжают врать? В Украине указали на проблему с коронавирусной статистикой
"Просто бомба": жена футболиста сборной Украины взорвала Instagram сексуальным снимком
"Просто бомба": жена футболиста сборной Украины взорвала Instagram сексуальным снимком

Навалило снега по пояс: спасатели наглядно показали, почему сейчас не стоит ходить в Карпаты

Навалило снега по пояс: спасатели наглядно показали, почему сейчас не стоит ходить в Карпаты
15:06 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

В Украине в четверг-пятницу, 14-15 января, объявили штормовое предупреждение: возможен сход лавин в украинских Карпатах.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах".

Украинцев и туристов, отдыхающих на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей просят быть осторожными.

"Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье и в горы", - отмечают специалисты, показав карту возможных сходов лавин.

Карта возможного схода лавин

В подтверждение своих слов, пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, показала видео, что сейчас происходит на высокогорном спасательном посту, который находится на горе Поп Иван. Высота снежного покрова здесь практически достигает пояса.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на 08:00 14 января на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена до 30 м. Метель, падает снег. Температура воздуха -  13 градусов мороза.

Гора Иван Поп

Как сообщал "Телеграф", ранее на популярном курорте в Карпатах сломался кресельный подъемник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 383

Все по теме:

Карпаты, Видео, Снег, Фото, Лавины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова
02 Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
03 У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского
04 В школах и детских садах нашли фальшивое сливочное масло: названы нарушители
05 В Украине ввели новые штрафы из-за масок: что важно знать и сколько придется заплатить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уволенный со скандалом Семочко вернул себе должность в разведке
Уволенный со скандалом Семочко вернул себе должность в разведке
Кабмин изменил цены на игристые вина: насколько подорожал алкоголь
Кабмин изменил цены на игристые вина: насколько подорожал алкоголь
В Китай не пустили двух экспертов ВОЗ, приехавших расследовать происхождение коронавируса
В Китай не пустили двух экспертов ВОЗ, приехавших расследовать происхождение коронавируса
Навалило снега по пояс: спасатели наглядно показали, почему сейчас не стоит ходить в Карпаты
Навалило снега по пояс: спасатели наглядно показали, почему сейчас не стоит ходить в Карпаты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь