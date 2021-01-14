Навалило снега по пояс: спасатели наглядно показали, почему сейчас не стоит ходить в Карпаты

В Украине в четверг-пятницу, 14-15 января, объявили штормовое предупреждение: возможен сход лавин в украинских Карпатах.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах".

Украинцев и туристов, отдыхающих на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей просят быть осторожными.

"Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье и в горы", - отмечают специалисты, показав карту возможных сходов лавин.

В подтверждение своих слов, пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, показала видео, что сейчас происходит на высокогорном спасательном посту, который находится на горе Поп Иван. Высота снежного покрова здесь практически достигает пояса.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на 08:00 14 января на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена до 30 м. Метель, падает снег. Температура воздуха - 13 градусов мороза.

Как сообщал "Телеграф", ранее на популярном курорте в Карпатах сломался кресельный подъемник.