На популярном курорте в Карпатах сломался кресельный подъемник: подробности ЧП

Во вторник, 12 января, на горе Захар Беркут в Карпатах произошло ЧП: внезапно остановился подъемник канатной дороги, в результате чего на высоте зависли 14 человек, которых пришлось снимать спасателям.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в своем Telegram-канале.

Все 14 человек оказались работниками подъемника. Спасателям понадобилось 35 минут, чтобы вернуть застрявших на высоте людей, на землю. Так, ЧП произошло ровно в 10 утра, а уже в 10.35 спасательная операция была закончена.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 30 декабря, в Карпатах, произошло серьезное происшествие: туристка из Киева получила травму хребта, в связи с чем понадобилась помощь спасателей для ее эвакуации.

Кроме того, в Карпатах молодая пара заблудилась после предложения руки и сердца. Спасатели помогли им отыскать дорогу домой.