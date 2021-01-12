На популярном курорте в Карпатах сломался кресельный подъемник: подробности ЧП

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Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф фото: ГСЧС Украины

Во вторник, 12 января, на горе Захар Беркут в Карпатах произошло ЧП: внезапно остановился подъемник канатной дороги, в результате чего на высоте зависли 14 человек, которых пришлось снимать спасателям.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в своем Telegram-канале.

Все 14 человек оказались работниками подъемника. Спасателям понадобилось 35 минут, чтобы вернуть застрявших на высоте людей, на землю. Так, ЧП произошло ровно в 10 утра, а уже в 10.35 спасательная операция была закончена.

ГСЧС

Как сообщал "Телеграф", в среду, 30 декабря, в Карпатах, произошло серьезное происшествие: туристка из Киева получила травму хребта, в связи с чем понадобилась помощь спасателей для ее эвакуации.

Кроме того, в Карпатах молодая пара заблудилась после предложения руки и сердца. Спасатели помогли им отыскать дорогу домой.

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Все по теме:

Карпаты, Курорты, ЧП, Подъемники.

Автор:

Телеграф
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