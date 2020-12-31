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В Карпатах произошло ЧП с туристами: фото спасательной операции

В Карпатах произошло ЧП с туристами: фото спасательной операции
Обновлено 09:13 Сегодня Телеграф фото: ГСЧС в Ивано-Франковской области

Вечером в среду, 30 декабря, в Карпатах, где недавно разгулялся серьезный шторм, произошло серьезное происшествие: туристка из Киева получила травму хребта, в связи с чем понадобилась помощь спасателей для ее эвакуации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

Так, около 18.00 спасателям поступило сообщение о том, что у подножия горы Росохана в селе Шешоры Косовского района во время движения группы туристов из пяти человек, приехавших из Киева,  36-летняя женщина упала и получила травму позвоночника.

Спасение

В связи с этим пострадавшая нуждалась в помощи спасателей для того, чтобы врачи могли оказать ей помощь.

Состояние женщины медики оценили как средней степени тяжести.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Карпатах молодая пара заблудилась после предложения руки и сердца.

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Все по теме:

Туристы, Карпаты, Спасатели, Фото.

Автор:

Телеграф
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