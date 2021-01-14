Ждал автобуса на остановке: в Николаеве задержали заключенных, которые сбежали из колонии

В среду, 13 января, в Корабельном районе Николаева задержали двоих осужденных – 37-летнего Руслана Шевченко и 32-летний Сергея Бойкова, которые утром этого же дня устроили побег из "Казанковской исправительной колонии №93".

Об этом сообщается на странице Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в Facebook.

Задержание проводила группа сотрудников Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в среду вечером, в 22.50, 13 января, на остановке общественного транспорта "Универсам" в Николаеве.

"На остановке общественного транспорта «Универсам» в г. Николаев, задержали осужденного Ш. и около 23 часов 15 минут в г. Николаев задержан осужденный Б.", - говорится в сообщении ведомства.

Осужденных вернули назад в исправительную колонию.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Хмельнитчине правоохранители поймали трех заключенных, сбежавших в субботу, 25 июля, во время этапирования из поезда, ранив конвоиров.