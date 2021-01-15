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В половине регионов Украины продолжаются протесты из-за тарифов: все детали, фото и видео

В половине регионов Украины продолжаются протесты из-за тарифов: все детали, фото и видео
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф Фото: соцсети

В пятницу, 15 января, в ряде регионов Украины снова прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Как сообщает Телеграмм-канал ПРОТЕСТ, несмотря на сильный мороз люди вышли на акции в Харькове, Одессе, Кременчуге, Львове, Киеве и других городах.

Митинги устраивают под городскими и областными радами и требуют возвращение тарифов на газ и электроэнергию к предыдущему уровню, а также переведение облгазов на баланс общин.

В некоторых городах частники митинга перекрывают дороги и пешеходные переходы. На акциях протеста дежурит полиция. Все собрания мирные и регулированные. 

Стоит отметить, что протесты в Украине начались с 1 января, когда выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Кроме того, в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставку.

На массовые протесты отреагировали власти и приняли решение ввести фиксированную цену на газ. Так, цена на газ для бытовых потребителей установится на уровне 6,99 грн за куб. Но стоит уточнить, что такой тариф установлен временно, на период карантина. Кроме того, платежки за январь следует оплатить по старой цене. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Газ, Тарифы, Протесты.
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