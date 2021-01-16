Под Киевом супермаркет угодил в скандал из-за армии России: провокация попала на видео

В супермаркете NOVUS в Новых Петровцах, под Киевом нашли новогодние игрушки с символикой российской армии.

Соответствующее видео, на котором новогодние игрушки видно невооруженным глазом, публикует "Инсайдер UA". В ролике видно, что игрушки лежат на полке и спокойно продаются в магазине.

В администрации магазина тут же заявили, что такого товара в ассортименте сети нет, назвав появление российских новогодних игрушек ни как иначе, как провокацией. В подтверждение своих слов, в руководстве супермаркета показали видео, на котором видно, как неизвестный посетитель, лицо которого скрывает капюшон, подбрасывает игрушки на полку в отдел непродовольственных товаров магазина.

"Человек, который принес с собой игрушки, снял видеозапись с клеветой на супермаркет", - уверены в руководстве NOVUS.

На ролике с камер видеонаблюдения, предоставленном администрацией супермаркета, видно, как посетитель кладет на полку игрушку и сразу же начинает делать видео.

"В первой части видео вы можете увидеть процесс подкладывания товара на полку, во второй - как человек ложно комментирует ситуацию. Официально заявляем, что данного товара сеть супермаркетов NOVUS не продает", - добавили в администрации.

Напомним, что сеть супермаркетов NOVUS работает на оккупированной Россией территории аннексированного Крыма. Отметим, что NOVUS принадлежит литовскому бизнесмену Раймондасу Туменасу. Помимо этого Раймондас совместно с Владой Молчановой владеет строительной компанией Столица Групп.

Как сообщал "Телеграф", ранее такие же новогодние игрушки с символикой армии РФ обнаружили на Клавдиевской фабрике елочных украшений, которая находится в Клавдиево-Тарасово в Бородянском районе Киевской области, в 50 км от столицы.