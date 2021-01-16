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На Одесчине загадочно умерла девочка-подросток: полиция скрыла обстоятельства дела

На Одесчине загадочно умерла девочка-подросток: полиция скрыла обстоятельства дела
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф фото: пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области

Утром в субботу, 16 января, В Одесской области, в Измаиле нашли повешенной на дереве 16-летнюю Анастасию Елисееву, которая накануне в пятницу, 15 января ушла из дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Внешних следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было", - рассказали полицейские.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Известно, что девочка ушла из дома поздним вечером 15 января. Родственники тут же обратились в полицию, но, по всей видимости, было уже поздно.

"Жаль девочку", "На фото такая грустная, может довели до самоубийства", - предположили пользователи в Telegram-канале "Новости Одесса".

Во время написания новости с официального сайта полиции информация о самоубийстве девочки была удалена.

Анастасия Елисеева

Анастасия Елисеева

Как сообщал "Телеграф", ранее на Одесчине, в Тарутинском районе, произошло смертельное ЧП: мальчик обнаружил своего 15-летнего брата с ножом, воткнутым  живот.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Одесская область, Измаил, ЧП, Фото, Самоубийства.
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