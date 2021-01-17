Под Одессой целая стая лебедей попала в "плен": детали спасения и фото

В субботу, 16 января, под Одессой произошло ЧП: на ставке застряла стая лебедей, которым была необходима помощь для того, чтобы взлететь, поскольку птицы примерзли к воде.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Одесской области.

"В 09:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что нужна помощь по извлечению лебедей из пруда", - говорится в сообщении.

С помощью лодки спасатели добрались до стаи лебедей и разбили лед, из-за которого птицы не могли взлететь. Вскоре все 16 лебедей, оказавшихся в плену водоема, самостоятельно взмыли в небо.

Для того, чтобы спасти птиц спасателям понадобились лодка и 4 человека личного состава.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток.