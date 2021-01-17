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В Измаиле жестко "наказали" мужчину, бросавшего снежки в памятник военным

В Измаиле жестко "наказали" мужчину, бросавшего снежки в памятник военным
08:49 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Одесской области в городе Измаил произошло ЧП: женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину. Конфлик произошел прямо посреди улицы из-за того, что потерпевший бросался снежками в сторону памятника военным.

Об этом сообщили в ГУ полиции одесской области.

Согласно предоставленным данным, конфликт возник, когда 60-летняя злоумышленница и ее муж гуляли по городу и увидели незнакомца, который играя с ребенком в снежки, бросал их в сторону памятника военным. В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужчину правонарушительницы, после чего женщина вонзила ему в спину нож.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

На данный момент в полиции еще продолжается досудебное расследование.

За содеяное женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. 

Стоит напомнить, что ранее, 16 января, В Одесской области, в Измаиле нашли повешенной на дереве 16-летнюю Анастасию Елисееву, которая накануне в пятницу, 15 января ушла из дома.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Измаил, ЧП.
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