В Измаиле жестко "наказали" мужчину, бросавшего снежки в памятник военным

В Одесской области в городе Измаил произошло ЧП: женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину. Конфлик произошел прямо посреди улицы из-за того, что потерпевший бросался снежками в сторону памятника военным.

Об этом сообщили в ГУ полиции одесской области.

Согласно предоставленным данным, конфликт возник, когда 60-летняя злоумышленница и ее муж гуляли по городу и увидели незнакомца, который играя с ребенком в снежки, бросал их в сторону памятника военным. В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужчину правонарушительницы, после чего женщина вонзила ему в спину нож.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

На данный момент в полиции еще продолжается досудебное расследование.

За содеяное женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Стоит напомнить, что ранее, 16 января, В Одесской области, в Измаиле нашли повешенной на дереве 16-летнюю Анастасию Елисееву, которая накануне в пятницу, 15 января ушла из дома.