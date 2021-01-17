На морозе в Одессе "закипело" море: видео явления показали в сети

Сеть взбудоражил вид "кипящего" моря в морском порту в городе Одесса 17 января в воскресенье. Такой эффект можно наблюдать из-за разницы температур между воздухом и водой.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Х***ая Одесса".

Там также поделились видео с места событий.

На кадрах видеозаписи видно, как большие клубы пара поднимаются из морской поверхности создавая эффект "кипящего" моря.

В то же время в Телеграм-канале Одесса Инфо также выложили видео облаков пара, которые вздымались над морем в морском порту города в темное время суток.

Стоит отметить, что 17 января в Одессе с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. По прогнозу синоптиков осадков не ожидается, а температура воздуха будет от -15 ночью до -9 днем.

Напомним, несколькими днями ранее, 13 января в Одессе из-за непогоды произошло смертельное происшествие: в районе Черемушков мужчина поскользнулся, упал и скончался.