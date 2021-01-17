Присыпанное снегом тело лежало в поле: под Киевом зверский расправились с мужчиной (видео)

17 января на Киевщине неподалеку от села Любимовка оперативники раскрыли убийство киевлянина, тело которого нашли в лесополосе.

Об этом сообщили в Фейсбуке полиции Киевской области.

Согласно предоставленным данным, ранее житель Киева уехал по делам в Вышгородский район и исчез. На его поиски были задействованы соответствующие подразделения ГУ полиции киевщины. После почти двух суток оперативникам удалось разыскать тело киевлянила с признаками насильственной смерти. Автомобиль и труп его владельца обнаружили зас селом Любимовка в лесополосе.

В то же время полицейские вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 27-летний житель села Любимовка. Мужчина сперва отрицал свою причастность, но в дальнейшем признался полицейским, что задолжал киевлянину большую сумму денег и боялся за угрозы своей семье. Чтобы не случилось беды с его семьей, мужчина решил действовать "на опережение".

Для этого он назначил встречу, а когда потерпевший приехал на определенное место, он выстрелил в него из обреза, который заблаговременно приготовил.

Преступника задержали и на данный момент он находится в изоляторе. Расследование пока продолжается.

Видео с признанием убийцы:

Стоит напомнить, что 17 января в Одесской области в городе Измаил произошло ЧП: женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину. Конфликт произошел прямо посреди улицы из-за того, что потерпевший бросался снежками в сторону памятника военным.