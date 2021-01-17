Патрульный в свой выходной спас ребенка, который провалился под лед

В Киеве патрульный полицейский спас ребенка, который провалился под лед на озере Жандарка на улице Урловской.

Об этом пишет Патрульная полиция Киева в Телеграм.

Отмечается, что полицейский Сергей Бурмака в свой выходной решил отправиться с дочерью в парк, кататься с горки. Однако, услышав крики людей и детский плач, побежал к озеру, где увидел ребенка, который провалился под лед.

"Сергей действовал очень осторожно: в 10 метрах от места назначения лег на живот и осторожно пополз к мальчику, который держался одной рукой за лед. Добравшись до ребенка, патрульный схватил его за куртку и вытащил на безопасное место", - говорится в сообщении.

Мальчик был передан бабушке, которая сразу отвела того домой.

Как сообщалось ранее, в Киеве был замечен отец, который спустил детей с горки в пластиковом пакете.