Люди прыгали из окон: в Одессе загорелась гостиница (фото, видео)

В Одессе на улице Посмитного 10/12 загорелся трехэтажный жилой дом, в котором находится гостиница.

Как передает ГСЧС в Телеграм, вспыхнул третий этаж и крыша, пожар распространился на площадь 1,5 тысяч квадратных метров, то есть вся крыша здания.

По состоянию на 22:05 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Официальных данных о причинах возгорания пока нет, однако очевидцы и жильцы дома утверждают, что в последнее время наблюдались перебои с электричеством, а буквально перед возникновением пожара был слышен сильный треск.

"Все начало заполнять дымом. Не было чем дышать. Все начали прыгать в окно", - рассказала девушка, которая в момент возникновения пожара находилась в здании.

"Я слышал через стенку, какой-то был треск... возможно это проводка, я не знаю", - рассказал еще один очевидец пожара.

Телеграм-канал "Ху***я Одесса" сообщил, что вследствие пожара погибли два человека.

Как сообщалось ранее, в Киеве многоэтажку залило кипятком.