Повторные выборы мэров в Борисполе и Новгород-Северском: появились предварительные итоги

Две политические силы озвучили имена победителей на выборах мэра Борисполя и Новгород-Северского. Данные были собраны в результате параллельных подсчетов голосов.

Об этом сообщили в Фейсбук аккаунтах политических партий "Рідний дім" и "Европейская солидарность".

Таким образом, городским головой Борисполя по результатам выборов становится Владимир Борисенко.

"Кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Борисенко уверенно победил мэра Борисполя", - написали в Фейсбуке "ЕС".

В свою очередь, черниговская политсила "Рідний дім" объявила победителем в Новгород-Северском своего кандидата Людмилу Ткаченко.

"Согласно параллельному подсчету голосов на выборах Новгород-Сиверского городского головы побеждает Людмила Ткаченко, выдвиженка партии "Рідний дім", - сооющили в Фейсбуке политсилы.

Ранее в сети назвали причины проведения повторных выборов в трех городах Украины.