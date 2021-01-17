В трех городах Украины 17 января снова выбирают мэров: все подробности

В воскресенье, 17 января, жители городов Бровары, Борисполь и Новгород-Северский примут участие в повторных выборах мэров. Так, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Об этом сообщили interfax.com.ua.

Согласно заявленным данным выборы городского головы Броваров пройдут по судебному решению. 9 ноября 2020 года Киевский окружной административный суд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов городского совета Броварской территориальной громады и обязал территориальную избирательную комиссию (ТИК) провести повторные выборы.

Изначально в Броварах планировалось повторное голосование, так как ни один кандидат на пост мэра не набрал более 50% голосов на выборах 25 октября 2020 года.

В то же время по данным сайта Центральной избирательной комиссии, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть") получил поддержку 13 798 избирателей (44,07%). На втором месте – выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4 186 голосов, или 13,37%).

Стоит отметить, что повторные выборы в Борисполе и Новгород-Северском назначены из-за того, что победители выборной гонки умерли.

Таким образом, Анатолий Федорчук, который был мэром Борисполя с 2006 года, скончался от коронавируса 28 октября 2020 года, еще до официального объявления результатов выборов.

Мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко (занимал эту должность с 2015 года и лидировал по итогам выборов в 2020 году) умер 29 октября в результате двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.

Напомним, ранее, 11 января глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш повторно заразился COVID-19. Он во второй раз получил положительный тест на коронавирус.