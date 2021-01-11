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Глава Тернопольской ОГА снова заболел коронавирусом

Глава Тернопольской ОГА снова заболел коронавирусом
Обновлено 07:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш повторно заразился COVID-19. Он во второй раз получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в своем Фейсбук.

Глава ОГА рассказал, что впервые перенес COVID-19 с трудом, а потому призвал граждан соблюдать ограничения.

По его словам, во время праздников многие контактировали между собой и существует высокий риск того, что чрез две-три недели последствия новогодних праздников могут быть критическими.

При этом, чиновник подчеркнул, что карантин в Украине значительно мягче, чем в других европейских странах, поэтому он выразил надежду на ответственное отношение к карантину. 

Стоит напомнить, что летом 2020 года глава Тернопольской ОГА Владимир Труш сообщил, что у него лабораторно подтвердили коронавирус. В то время медики диагностировали у него пневмонию.

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Все по теме:

Тернополь, ОГА, Коронавирус, Владимир Труш, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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