Скачать
Суббота, 22.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский анонсировал встречу советников в "нормандском формате"
Зеленский анонсировал встречу советников в "нормандском формате"
Авиакатастрофа PS752: Иран готов выплатить компенсации
Авиакатастрофа PS752: Иран готов выплатить компенсации
Известного футболиста ограбили прямо в его доме
Известного футболиста ограбили прямо в его доме
В возрасте 64 лет скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers
В возрасте 64 лет скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

"Самочувствие - не самое лучшее": глава Тернопольской ОГА заразился COVID-19

"Самочувствие - не самое лучшее": глава Тернопольской ОГА заразился COVID-19
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш заразился коронавирусом.

"Друзья, только что тестирование на COVID-19 показало у меня положительный результат", - написал чиновник в Facebook.

Он также предупредил, что эпидемия вновь может парализовать область. 

"Коронавирус может снова парализовать Тернопольщину, потому что статистика печальна. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни", - написал он. 

Глава Тернопольской ОГА отметил, что его самочувствие "не самое лучшее"

"Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно. За время эпидемии мы уже выработали этот навык. Буду каждый день информировать вас о состоянии дел", - добавил Труш. 

"Коронавирус это не шутка, не метод политического влияния или надуманная технология. Поэтому настоятельно прошу каждого соблюдать карантинные меры", - подытожил он. 

Зеленский о коронавирусе: У нас в Украине первой волны реально не было

Напомним, за прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Всего в мире за сутки зафиксировали почти 250 тысяч новых случаев коронавирусного заболевания.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится не менее чем за два года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тернополь, Коронавирус, Владимир Труш, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь": Сенсационное признание от 13-кратного чемпиона мира
02 Офис генпрокурора назвал единственную причину Иловайской трагедии
03 Зеленский показал, как умеет играть в баскетбол (Видео)
04 Севилья 3:2 Интер: события матча (Видео)
05 Итоги 21 августа: Высокая заболеваемость, отставка Холодницкого и турецкий газ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский о повышении &quot;минималки&quot;: Это не просто обещание
Зеленский о повышении "минималки": Это не просто обещание
43-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы
43-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы
Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные
Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные
&quot;Одно из любимых занятий Келли&quot;: Джон Траволта опубликовал первое видео после смерти жены
"Одно из любимых занятий Келли": Джон Траволта опубликовал первое видео после смерти жены
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь