"Самочувствие - не самое лучшее": глава Тернопольской ОГА заразился COVID-19

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш заразился коронавирусом.

"Друзья, только что тестирование на COVID-19 показало у меня положительный результат", - написал чиновник в Facebook.

Он также предупредил, что эпидемия вновь может парализовать область.

"Коронавирус может снова парализовать Тернопольщину, потому что статистика печальна. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни", - написал он.

Глава Тернопольской ОГА отметил, что его самочувствие "не самое лучшее"

"Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно. За время эпидемии мы уже выработали этот навык. Буду каждый день информировать вас о состоянии дел", - добавил Труш.

"Коронавирус это не шутка, не метод политического влияния или надуманная технология. Поэтому настоятельно прошу каждого соблюдать карантинные меры", - подытожил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Всего в мире за сутки зафиксировали почти 250 тысяч новых случаев коронавирусного заболевания.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится не менее чем за два года.