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Коронавирус убил еще одного украинского мэра

Коронавирус убил еще одного украинского мэра
21:06 Сегодня Телеграф Фото: Олег Бондаренко (suspilne)

Эпидемия коронавируса продолжает "косить" украинцев, так она не обошла и мэра Новгорода-Северского Олега Бондаренко. 29 октября мужчина скончался от COVID-19 в Чернигове в областной больнице.

Об этом сообщили suspilne.media.

Информацию подтвердил секретарь городского совета Юрий Лакоза.

По предварительным данным, у Олега Бондаренко была двусторонняя пневмония и подтвержденный диагноз COVID-19.

Сам Олег Бондаренко возглавлял Новгород-Северский еще с 2015 года. На местных выборах 25 октября его переизбрали на второй срок и он шел на должность от партии "Родной дом".

Стоит напомнить, что 28 октября, стало известно о смерти действующего мэра Борисполя Анатолия Федорчука, также был болен  коронавирусом COVID-19.

Читайте также в материале "Телеграф": Виктор Ляшко рассказал о новых критериях госпитализации пациентов с коронавирусом.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Олег Бондаренко, COVD-19.

Автор:

Телеграф
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