Джакузи било током: выяснилась важная информация о сгоревшей гостинице в Одессе

Вечером 17 января в Приморском районе города Одесса, на улице Посмитного 10/12 произошел пожар: горел третий этаж и крыша трехэтажного жилого дома, который использовался как гостиница.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ГУ ГСЧС Украины.

Согласно предоставленной информации, пожар удалось остановить около 22:05.

При этом, в результате инцидента погибло 2 человека и пострадали двое граждан, которых доставили в больницу.

В то же время в ликвидации пожара участвовали 60 человек и 12 единиц спецтехники спасателей.

Стоит отметить, что в гостиннице на улице Посмитного, где произошел пожар, уже давно посетители жаловались на то, что джакузи било током людей и его никак не могли починить. Возможно такая неисправность и стала причиной возгорания. Об этом сообщили в Телеграм-канале Одесса Инфо.

Напомним, что ранее в пятницу, 8 января, под Николаевом, в селе Гороховка произошел масштабный пожар на нефтебазе.