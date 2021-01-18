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Трассу в Крыму парализовал сильный снегопад: видео коллапса попало в сеть

Трассу в Крыму парализовал сильный снегопад: видео коллапса попало в сеть
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф

В Крыму снегопад полностью парализовал трассу, создав большое количество заносов.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Про Алушту".

Проехать по трассе довольно проблематично. Снежные заносы на "Тавриде" обсуждают сейчас во всех соцсетях. Водители пишут, что дорогу не чистят от снега и уж тем более не посыпают.

По словам Владимира Иващенко, который опубликовал видео поездки по "Тавриде", от Керчи и до Феодосия на трассе огромная пробка, которая практически стоит. При этом ни в одну, ни в другую сторону не пускают фуры.

При этом,  в Telegram-канале, 18 января в Крыму ожидаются сложные погодные  условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег; местами метель, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-восточного ветра 20-25 м/c.

Как сообщал "Телеграф", ранее в результате непогоды, вызванной снегопадом в Мадриде погибло несколько человек.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Крым, Видео, Снегопады.
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