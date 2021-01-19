В небе под Одессой заметили световые столбы: фото редкого явления

В ночь на 19 января жители города Черноморск, Одесской области заметили в небе весьма редкое природное явление: в небе стали появляться световые столбы. Такой эффект стало возможно наблюдать из-за низкой температуры воздуха.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Новости Одесса. Там также поделились фото необычного природного явления в городе Черноморск.

Данный оптический эффект возникает, когда свет от наземных источников, например фонарей, отражается на ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. Чаще всего это явление можно увидеть зимой при минусовой температуре, когда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристалликов, способных отражать световые лучи.

Стоит напомнить, что ранее сеть взбудоражил вид "кипящего" моря в морском порту в городе Одесса 17 января в воскресенье.