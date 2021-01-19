На пожаре в Павлограде погиб годовалый ребенок: малыша не вынесли из горящего дома (фото)

19 января на улице Попова, города Павлоград, Днепропетровской области произошел пожар в частном доме. Почти всем кроме годовалого малыша удалось спастись.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

После сообщения о пожаре на место выехали спасатели. Прибыв, они установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома.

При этом, взрослые успели покинуть горящую дом. Также, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, соседи вынесли из дома 4-летнего мальчика.

Несмотря на это, еще одного ребенка спасти не удалось. Спасатели обнаружили тело погибшего 1-летнего мальчика в одной из комнат дома.

По данным ГСЧС в ликвидации пожара участвовали 19 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Стоит напомнить, что ранее, 17 января в Приморском районе города Одесса, на улице Посмитного 10/12 произошел пожар: горел третий этаж и крыша трехэтажного жилого дома, который использовался как гостиница.