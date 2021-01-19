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Вторник, 19.01.2021
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В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)

В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Фото: dumskaya

Вечером 18 января на Старопортофранковской улице в Одессе произошло экстренное торможение трамвая №28 в результате чего несколько пассажиров упали и получили травмы. Всему виной стал неадекватный водителя легкового автомобиля "Шкода", который избил водительницу транспортного средства.

Об этом сообщила директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских

В то же время многие пассажиры очевидцы обращаются в полицию с жалобами на виновника происшествия."Они обращаются в полицию с просьбой дать оценку неадекватному водителю автомобиля, который своими действиями привел к этой ситуации. В случае необходимости они пройдут судмедэкспертизу", — отметила она.

При этом, водительница трамвая, которую после торможения избил автолюбитель, получила сотрясение мозга, сопровождаемое головокружением и тошнотой.

По предварительным данным, мужчина создал аварийную ситуацию, подрезал трамвай, что привело к аварийному торможению, "люди летели через весь салон вместе с кондуктором". Водитель трамвая вышла и ударила ладонью по заднему стеклу машины. Автомобилист тоже выскочил и мощным ударом в лицо повалил ее на землю, после чего начал добивать ногами. К счастью, вмешались пассажиры, остановившие избиение. Неадекват пытался скрыться, но его машину заблокировал другой водитель. "Вызвали скорую и полицию, начались разборки. Думали, что он пьяный, но нет, просто псих какой-то".

В пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс" добавляют, что нападавшего задержали и передали сотрудникам службы безопасности дорожного движения ОГЭТ, оперативно прибывших на вызов. Чуть позже его забрали полицейские.

А тем временем, водителя трамвая доставили в одну из городских больниц.

Стоит напомнить, что в Ровно 16 января кондуктор выгнала 13-летнюю девочку из троллейбуса №9 на двадцатиградусный мороз из-за того, что ребенок дал надорванные деньги.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, ЧП.
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